Полиция оцепила район на севере Мельбурна в поисках взрывного устройства

Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мираСпорт 21 августа, 8:58
Шарапова поднялась на 147-е место в рейтинге WTAСпорт 21 августа, 8:29
Улан-Удэ заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионахСибирь 21 августа, 8:25
ВЦИОМ: государственная символика вызывает у россиян гордость и восхищениеОбщество 21 августа, 8:00
"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубежЭкономика и бизнес 21 августа, 6:22
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августаОбщество 21 августа, 6:19
Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 21 августа, 6:09
"Известия": маркировка пива может привести к его удорожаниюЭкономика и бизнес 21 августа, 5:34
ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-ЗоруАрмия и ОПК 21 августа, 5:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция заблокировала в понедельник днем несколько кварталов на севере города Мельбурна в поисках взрывного устройства. Об этом сообщает местный канал 7 Live.
Согласно поступающей информации, саперы с помощью робота осматривают пустой автобус, стоящий неподалеку от церкви и полицейского участка.
Представитель полиции штата Виктория подтвердил, что часть района Муни-Пондс на севере Мельбурна закрыта для пешеходов и движения транспорта, призвав водителей искать обходные маршруты.