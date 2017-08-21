Полиция оцепила район на севере Мельбурна в поисках взрывного устройства

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция заблокировала в понедельник днем несколько кварталов на севере города Мельбурна в поисках взрывного устройства. Об этом сообщает местный канал 7 Live.

Согласно поступающей информации, саперы с помощью робота осматривают пустой автобус, стоящий неподалеку от церкви и полицейского участка.

Представитель полиции штата Виктория подтвердил, что часть района Муни-Пондс на севере Мельбурна закрыта для пешеходов и движения транспорта, призвав водителей искать обходные маршруты.