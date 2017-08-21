На Сахалине пограничники пресекли деятельность двух браконьерских групп

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей водных биологических ресурсов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Первая группа орудовала в Долинском районе на юге Сахалина. У двух граждан РФ изъято около трех тонн горбуши, рыбацкие костюмы, автомобили, используемые для транспортировки рыбы. Предварительно нанесенный ущерб составил более 500 тыс. рублей. Вторая - в Ногликском районе (север острова). Здесь у браконьеров изъято около семи тонн лососевых, предварительный ущерб оценивается в 2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
По данным фактам проводится комплекс следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", добавили в ведомстве.