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СМИ: в Исландии водитель на угнанном автомобиле врезался в здание аэропорта Кеблавик

Происшествия
21 августа, 9:48 UTC+3 ТАСС

О пострадавших в результате инцидента не сообщается

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ТАСС, 21 августа. Водитель, уходивший от преследования полиции, въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик, расположенного неподалеку от Рейкьявика. Об этом сообщил портал Iceland Monitor.

По информации портала, полиция преследовала автомобиль и остановила его на развязке рядом с аэропортом. Водитель вышел из машины с поднятыми руками, сделав вид, что сдается. Однако затем он ударил подошедшего к нему офицера, подбежал к одной из стоявших на дороге машин, вытащил из нее женщину-водителя и угнал автомобиль, на котором въехал в стеклянную стену аэропорта.

Как передает Iceland Monitor, в полиции указали, что угонщику около 20 лет.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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