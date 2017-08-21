В Испании утонул 15-летний россиянин

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МАДРИД, 21 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданин России утонул в субботу поздно вечером в Валенсии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе спасения на море.
По информации службы, инцидент "произошел в районе 22:00 по местному времени (23:00 мск)". "К нам поступило уведомление, что несовершеннолетний пропал без вести, речь шла о 15-летнем подростке российской национальности, который зашел в воду, после его не видели", - объяснили в ведомстве.
В службе уточнили, что для поиска были мобилизованы спасатели и задействован вертолет. "Нам не удалось его найти, однако через два часа местная полиция уведомили нас, что было обнаружено его тело", - заключили в ведомстве.