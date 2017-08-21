Под Волгоградом тушат степной пожар на площади 15 тыс. га

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат крупный степной пожар в Городищенском районе Волгоградской области на площади 15 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"В 16:10 мск в воскресенье поступила информация о возгорании сухой травы в районе поселка Бородино. Распространению огня способствовал сильный ветер, который за ночь несколько раз менял свое направление. Общая площадь пожара составила 15 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет", - сказал Доценков.

По его словам, в понедельник в 06:20 мск пожар был локализован. "В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации пожара, задействовано более 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава МЧС, а также добровольцы", - добавил Доценков.

В воскресенье под Волгоградом потушили крупный природный пожар, который продолжался около 30 часов на площади 900 га. Тогда создалась угроза населенному пункту Каменный Буерак, но она была ликвидирована. В тушении огня были задействованы пожарные, работники лесничеств, военнослужащие, полицейские, добровольцы - всего более 400 человек и 70 единиц техники. Прибывший из Ростова вертолет МЧС Ми-8 с водосливным устройством сбросил на тлеющие очаги пожара 155 тонн воды.

По сообщению областного главка МЧС, в Волгоградской области с 22 по 24 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность. 3 июля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. В области в ближайшие три дня осадков не ожидается, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет составлять 30-35 градусов, порывы ветра местами до 20 м/c.