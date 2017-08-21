Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Мекке из-за пожара в гостинице эвакуированы 600 паломников

Происшествия
21 августа, 13:04 UTC+3 ТАСС

Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки. Об этом сообщила в понедельник саудовская газета "Указ" со ссылкой на службу гражданской обороны королевства.

По ее данным, огонь вспыхнул в воскресенье вечером на восьмом этаже 15-этажного здания отеля. Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования. Прибывшие на место экстренные службы вывели всех постояльцев и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен.

Пострадавших нет. Вслед за ликвидацией возгорания паломникам, большинство из которых прибыло из Турции и Йемена, разрешили вернуться в номера.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Турция Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
4
В Москве простились с Верой Глаголевой
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
СМИ: автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе
7
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама