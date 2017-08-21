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Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе

Происшествия
21 августа, 12:05 UTC+3

По меньшей мере один человек пострадал

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Материал из 1 страницы

Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе, по меньшей мере один человек пострадал - Reuters.

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