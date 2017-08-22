В больнице в Ростове-на-Дону остаются пятеро пострадавших при пожаре

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пять человек, пострадавших в результате пожара в Ростове-на-Дону, остаются в больнице. Об этом ТАСС сообщили во вторник в центре медицины катастроф Ростовской области.
"По данным на утро, в больнице скорой медицинской помощи №2 находятся пятеро пострадавших. Трое из них в ожоговом центре, один - в травматологическом отделении, еще один - в токсикологическом", - сказал собеседник агентства. Состояние троих пострадавших, добавил он, оценивается как средней степени тяжести. Еще два человека находятся в "относительно удовлетворительном" состоянии.
Всего к медикам за помощью обратились 45 человек.
Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону днем в понедельник, сообщение поступило около 13:00 мск. Горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. В 18:53 мск появилось сообщение о локализации пожара. Всего огонь уничтожил около 120 строений, из которых около 100 - жилые постройки. В регионе объявлен режим ЧС.
Из домов, в том числе близлежащих, было эвакуировано около 600 человек, пострадавшими в результате пожара считаются более 400 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.