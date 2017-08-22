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Российский турист погиб на черноморском курорте в Болгарии

Происшествия
22 августа, 12:28 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Отмечается, что 66-летний россиянин утонул на рыбалке. Основная версия - несчастный случай

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СОФИЯ, 22 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский турист утонул в Черном море, в районе болгарского города Поморье. Об этом ТАСС во вторник сообщила вице-консул генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева.

"66-летний россиянин прибыл на отдых в Болгарию 17 июля и утонул на рыбалке. Полиция в районе происшествия обнаружила его велосипед и личные вещи. Вероятнее всего, произошел несчастный случай. Генеральное консульство оказывает родственникам погибшего всю необходимую помощь", - сказала она.

В пресс-центре областной дирекции МВД в городе Бургас уточнили, что проверка по факту гибели россиянина еще продолжается.

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