Российский турист погиб на черноморском курорте в Болгарии

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СОФИЯ, 22 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский турист утонул в Черном море, в районе болгарского города Поморье. Об этом ТАСС во вторник сообщила вице-консул генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева.
"66-летний россиянин прибыл на отдых в Болгарию 17 июля и утонул на рыбалке. Полиция в районе происшествия обнаружила его велосипед и личные вещи. Вероятнее всего, произошел несчастный случай. Генеральное консульство оказывает родственникам погибшего всю необходимую помощь", - сказала она.
В пресс-центре областной дирекции МВД в городе Бургас уточнили, что проверка по факту гибели россиянина еще продолжается.