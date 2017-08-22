Жителей хутора под Волгоградом эвакуируют из-за степного пожара

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей хутора Маховской под Волгоградом проводится из-за степного пожара, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Идет эвакуация жителей хутора Маховской, так как степной пожар угрожает поселку. В 2 км от хутора Курина, об угрозе распространения огня на который передавали ранее, уже сгорели три, предположительно, нежилые постройки. Эвакуация жителей Курина пока не проводится",- сказал собеседник агентства.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 12.44 мск. Площадь пожара уточняется.