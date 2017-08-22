Жителей хутора под Волгоградом эвакуируют из-за степного пожара

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ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей хутора Маховской под Волгоградом проводится из-за степного пожара, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по Волгоградской области.
"Идет эвакуация жителей хутора Маховской, так как степной пожар угрожает поселку. В 2 км от хутора Курина, об угрозе распространения огня на который передавали ранее, уже сгорели три, предположительно, нежилые постройки. Эвакуация жителей Курина пока не проводится",- сказал собеседник агентства.