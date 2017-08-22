Девять человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Московской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате лобового столкновения двух машин в Орехово-Зуевском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня около 14:55 мск в Орехово-Зуевском районе на 4-м км Малого бетонного кольца произошло столкновения двух автомобилей. Причиной ДТП стал выезд автомобиля "Audi" на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем "Toyota". В результате происшествия пострадали девять человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время подмосковные полицейские работают на месте ДТП и выясняют все причины происшествия.