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Девять человек пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Московской области

Происшествия
22 августа, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

ДТП произошло в Орехово-Зуевском районе, среди пострадавших есть дети

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате лобового столкновения двух машин в Орехово-Зуевском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня около 14:55 мск в Орехово-Зуевском районе на 4-м км Малого бетонного кольца произошло столкновения двух автомобилей. Причиной ДТП стал выезд автомобиля "Audi" на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем "Toyota". В результате происшествия пострадали девять человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время подмосковные полицейские работают на месте ДТП и выясняют все причины происшествия.

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