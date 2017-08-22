Обнаруженное у побережья Дании тело может принадлежать пропавшей журналистке

ОСЛО, 22 августа. /ТАСС/. Тело женщины, на которое в понедельник рядом с датским островом Амагер наткнулись рыбаки, может принадлежать пропавшей 10 августа шведской журналистке. Об этом заявил следователь Енс Мёллер в видеосообщении, распространенном во вторник вечером управлением полиции Копенгагена.

"Произведенные замеры длины туловища не дали нам оснований исключить версию о том, что это тело [журналистки] Ким Валл. При этом пока мы не может быть ни в чем уверены", - отметил Мёллер, добавив, что в ближайшие дни будет проведен анализ ДНК, который и позволит криминалистам прийти к окончательному выводу.

Ким Валл пропала почти две недели назад, отправившись на морскую прогулку вместе с датским изобретателем Петером Мадсеном. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке "Наутилус", которая на следующий день затонула в бухте Кёге. Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и признался в том, что журналистка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, после чего он сбросил ее тело в море. Технические эксперты, осмотревшие поднятую с семиметровой глубины субмарину, не обнаружили на ее борту улик, однако пришли к выводу, что она могла быть намеренно затоплена.

Подводная лодка, построенная Мадсеном и его друзьями и спущенная на воду в 2008 году, достигает в длину 18 метров и весит 40 тонн. Создание "Наутилуса", способного погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в $200 тыс. На борту лодки могли разместиться до восьми человек, а для управления было достаточно одного.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок ("Наутилус" - последняя из них), но и как один из основателей организации Copenhagen Suborbitals. Ее цель - разработка максимально дешевых космических ракет, способных поднимать грузы и людей на высоту более 100 км. С 2008 года команда Мадсена совершила пять запусков самодельных ракет, но в 2014 году он покинул Copenhagen Suborbitals, начав осуществлять собственный проект в сфере ракетостроения.