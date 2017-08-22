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СМИ: секретная служба США перекрыла выходы из Белого дома

Происшествия
22 августа, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

По некоторым данным, у забора был обнаружен подозрительный сверток

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США во вторник попросили аккредитованных при Белом доме журналистов покинуть лужайку перед зданием и переместиться в комнату для прессы, входы в саму резиденцию перекрыты. Об этом сообщило издание The Hill.

По его словам, в западное крыло Белого дома направлены находившиеся на территории рабочие. Улица перед ограждением закрыта для пешеходов.

Причины случившегося пока неизвестны. По некоторым данным, у забора был обнаружен подозрительный сверток.

Президента США Дональда Трампа в городе на данный момент нет, он направляется в Аризону.

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