СМИ: секретная служба США перекрыла выходы из Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США во вторник попросили аккредитованных при Белом доме журналистов покинуть лужайку перед зданием и переместиться в комнату для прессы, входы в саму резиденцию перекрыты. Об этом сообщило издание The Hill.

По его словам, в западное крыло Белого дома направлены находившиеся на территории рабочие. Улица перед ограждением закрыта для пешеходов.

Причины случившегося пока неизвестны. По некоторым данным, у забора был обнаружен подозрительный сверток.

Президента США Дональда Трампа в городе на данный момент нет, он направляется в Аризону.