СМИ: в Индии более 40 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда

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ТАСС, 23 августа. Более 40 человек получили травмы в среду в результате схода с рельсов шести вагонов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом в среду сообщило информационное агентство ANI.
По его данным, инцидент произошел около 02:40 по местному времени (00:10 мск). По предварительной информации, с рельсов поезд сошел в результате столкновения с самосвалом.
Напомним, 19 августа в том же штате произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали 23 человека.