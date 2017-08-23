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СМИ: в Индии более 40 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда

Происшествия
23 августа, 4:11 UTC+3 ТАСС

По данным агентства ANI, инцидент произошел из-за столкновения поезда с самосвалом

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ТАСС, 23 августа. Более 40 человек получили травмы в среду в результате схода с рельсов шести вагонов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом в среду сообщило информационное агентство ANI.

По его данным, инцидент произошел около 02:40 по местному времени (00:10 мск). По предварительной информации, с рельсов поезд сошел в результате столкновения с самосвалом.

Напомним, 19 августа в том же штате произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали 23 человека.

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