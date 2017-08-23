В Гонконге из-за тайфуна "Хато" закрылись банки и офисы, отменены сотни авиарейсов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 августа. /ТАСС/. Тихоокеанский тайфун "Хато" в среду утром вплотную приблизился к Гонконгу. Местная обсерватория объявила девятый сигнал штормового предупреждения по десятибалльной шкале.

Как сообщила газета South China Morning Post, по распоряжению властей из-за непогоды были закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Также были приостановлены разгрузочные работы в порту и ограничено паромное сообщение. Не проводятся торги на фондовой бирже.

В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены и задержаны сотни авиарейсов. В частности, как сообщили в администрации воздушной гавани, на сутки был отложен рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва - Гонконг и обратно.

По данным метеорологов, в настоящее время эпицентр тайфуна находится в морской акватории на расстоянии 100 км юго-восточнее Гонконга. Тропический циклон смещается в северо-западном направлении к побережью материкового Китая. Он несет тропические ливни и шквалистый ветер с порывами до 145 км/ч.

Отмечается, что в зоне непогоды в ближайшее время окажется южнокитайская провинция Гуандун. По данным агентства Xinhua, из опасных районов были эвакуированы тысячи человек.