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В Волгоградскую область прибыли самолет и вертолет для тушения степных пожаров

Происшествия
23 августа, 9:03 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 23, августа. /ТАСС

Технику задействуют в Михайловском и Ольховском районах региона

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ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-8 прибыли в Волгоградскую область для тушения степных пожаров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Для усиления группировки сил и средств, задействованных в локализации и ликвидации степных пожаров, в Волгоградскую область прилетели из Москвы борт Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-8 МЧС", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Ил-76 с возможностью сброса воды в 42 тонны будет задействован в тушении пожара в Михайловском районе. Один из очагов вблизи хутора Курин площадью 600 га был локализован во вторник вечером, второй очаг вблизи хутора Моховской пока не локализован. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 тонн задействуют в тушении пожара в Ольховском районе. Данные по этому пожару уточняются.

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