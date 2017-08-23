Для тушения пожаров под Волгоградом вылетели два самолета МЧС Бе-200 из Ростова

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8 Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС вылетели из Ростова-на-Дону для тушения степных пожаров под Волгоградом, сообщил в среду ТАСС представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Доценков.

"В настоящее время в Михайловском районе на тлеющие очаги степного пожара вблизи хуторов Курин и Моховской воду сбрасывают два самолета МЧС Бе-200 и вертолет Ми-8 Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС, прилетевшие сегодня из Ростова-на-Дону", - сказал Доценков.

Он уточнил, что прилетевший минувшей ночью из Москвы самолет Ил-76 приступит к сбросу воды в зоне пожара после того, как здесь отработают два самолета Бе-200.

Вертолет Ми-8 МЧС России, также прилетевший минувшей ночью из столицы, задействован в тушении очагов пожаров в Ольховском и Иловлинском районах.

Всего на территории области идет тушение нескольких природных пожаров. В частности, один из крупных - верховой пожар вблизи хутора Моховской Михайловского района, его площадь 30 га, пока о его локализации не объявлено. В этом же районе у хутора Курин накануне был локализован пожар площадью 600 га.

"Решающее направление тушения пожара в Михайловском районе определено на защиту населенных пунктов. Всего к тушению пожаров на территории городского округа города Михайловки привлечены 405 человек личного состава, 121 единица техники, в том числе от МЧС 100 человек личного состава, 23 единицы техники", - отметили в пресс-службе волгоградского главка.

Пожары под Волгоградом

Информация о возгорании сухой растительности вблизи населенных пунктов Михайловского района поступила во вторник днем. Общая площадь пожара составляла на тот момент 25 га. Ранее пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на хутора Курин и Моховской, готовившиеся к эвакуации жители хутора Моховского вернулись в свои дома. В Моховском огнем повреждены три нежилых строения.

По данным МЧС, распространению природных пожаров в регионе способствует жаркая и ветреная погода. В настоящее время на большинстве территории Волгоградской области температура воздуха составляет 27-32 градуса, порывы ветра местами достигают 10 м/с.