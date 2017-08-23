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В Нижнем Новгороде работник ГАЗ из ревности убил знакомую и двух коллег

Происшествия
23 августа, 10:32 дата обновления: 23 августа, 10:55 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, августа. /ТАСС

Еще два человека получили ранения

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Автомобильный завод "ГАЗ"

Автомобильный завод "ГАЗ"

© Денис Русинов/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Работник завода в Нижнем Новгороде убил свою знакомую, двух сотрудников предприятия и ранил еще двух мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 23 августа ранним утром на территории одного из предприятий города Нижнего Новгорода на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой 1976 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались", - сообщили в ведомстве. Еще двое пострадавших мужчин с колото-резаными ранениями госпитализированы.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горьковского автомобилестроительного завода сообщал, что работник предприятия в среду утром убил трех рабочих, двух ранил.

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