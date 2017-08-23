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Пучков поручил подготовить проект по рекультивации зоны пожара в Ростове-на-Дону

Происшествия
23 августа, 12:31 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, августа. /ТАСС

По мнению главы МЧС, рекультивация должна проходить в открытом режиме с учетом пожеланий ростовчан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву и местным властям подготовить проект по полной рекультивации зоны пожара.

"Подготовьте проект по полной рекультивации зоны пожара. Вся территория, которая сгорела, прилегающая территория должна быть рекультивирована и восстановлена", - заявил министр в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Пучков отметил, что все это должно делаться в открытом режиме и с учетом пожеланий жителей Ростова-на-Дону и жителей пострадавших Кировского и Пролетарского районов.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, погиб один человек.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.

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