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Залог за Серебренникова "в любой сумме" готова внести Ирина Прохорова

Происшествия
23 августа, 14:05 UTC+3

Защита режиссера попросила суд допустить в зал главреда журнала "Новое литературное обозрение" и опросить ее

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Залог за режиссера Кирилла Серебренникова "в любой сумме" готова внести издатель и главред журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова.

"Я прошу допустить в зал и опросить Ирину Прохорову, которая готова внести залог за Серебренникова в любой сумме, подчеркну - в любой", - обратился к суду адвокат Дмитрий Харитонов.

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