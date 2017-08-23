Залог за Серебренникова "в любой сумме" готова внести Ирина Прохорова

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Залог за режиссера Кирилла Серебренникова "в любой сумме" готова внести издатель и главред журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова.
"Я прошу допустить в зал и опросить Ирину Прохорову, которая готова внести залог за Серебренникова в любой сумме, подчеркну - в любой", - обратился к суду адвокат Дмитрий Харитонов.