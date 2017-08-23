СМИ: подозреваемый в убийстве шведской журналистки в Дании настаивает на невиновности

ТАСС, 23 августа. Известный в Дании изобретатель Петер Мадсен, который подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валл, по-прежнему настаивает на том, что причиной ее смерти стал несчастный случай. Об этом адвокат Мадсена заявила датской газете B.T. в среду, после того, как полиция подтвердила, что тело женщины было найдено и идентифицировано по анализу ДНК.

"Результаты ДНК-экспертизы не повлияют на показания моего клиента, который настаивает на том, что это был несчастный случай", - сказала журналистам юрист Бетина Хальд Энгмарк.

По ее словам, Мадсен рад, что полиции удалось найти и опознать тело женщины. "Больше всего мой клиент хочет, чтобы все факты, касающиеся данного случая, были обнародованы и получили подробное объяснение".

Из уважения к родственникам погибшей прессе не была представлена полная стенограмма судебного заседания, в ходе которой Мадсен изложил свою версию событий, произошедших на борту подводной лодки в ночь на 11 августа.

Из материалов следствия

Ким Валл пропала почти две недели назад, отправившись вместе с Мадсеном на морскую прогулку. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке Nautilus, которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Вскоре Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и признался в том, что журналистка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, после чего он сбросил ее тело в море.

Сейчас Мадсен находится под стражей. После того, как он дал суду объяснения за закрытыми дверями, против него были выдвинуты обвинения в причинении смерти по неосторожности при отягчающих обстоятельствах.

Не исключено, что обвинения будут переквалифицированы на основе информации, которую уже успела собрать полиция. Против Мадсена говорит то, что первоначально он дал ложные показания, утверждая, что высадил женщину из субмарины.Технические эксперты, осмотревшие поднятую с 7-метровой глубины подлодку, обнаружили в ней следы крови Валл, а также пришли к выводу, что Nautilus мог быть намеренно затоплен. Согласно заключению патологоанатомов, тело женщины было расчленено, а к туловищу привязан тяжелый груз.