В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Волгоградской области в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила в среду пресс-служба региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе в среду ликвидировали два крупных природных пожара - вблизи хуторов Курин и Моховской, к тушению привлекали авиацию МЧС. Отдельные возгорания сухой растительности фиксируют и в других районах области.

"Из-за сложной пожароопасной обстановки на всей территории Волгоградской области введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе поясняют, что решение о введении режима принято на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В нем приняли участие вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин, начальник главка МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк, представители всех силовых и правоохранительных ведомств, а также энергетики.

Участники заседания отметили, что в регионе сложилась чрезвычайная пожароопасная ситуация, чему способствуют жаркая погода и сильный ветер. Самая сложная обстановка наблюдается в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. "Каждые 30 минут докладываем губернатору обстановку, о взаимодействии всех сил и средств, он держит ситуацию на контроле <...> Работа ведется на опережение: где есть угроза населенным пунктам организовано информирование, готовится транспорт, пункты временного размещения. Социальный блок - в готовности", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Харичкина.

Отмечается, что отключено электроснабжение малых населенных пунктов, чтобы избежать возгораний из-за перехлеста проводов линий электропередачи. Также в регионе применяется тяжелая инженерная техника для предотвращения перехода огня с одного населенного пункта на другой, задействованы два пожарных поезда: один в станице Качалинская, другой - в Камышинском районе.