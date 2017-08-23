Пассажиры попавшего в ДТП автобуса под Ростовом выехали в Москву резервным автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Девять пассажиров перевернувшегося в среду рейсового автобуса Ростовской области, которым не потребовалась госпитализация, направились в место назначения резервным автобусом, сообщил в среду ТАСС представитель администрации Егорлыкского района.

"(Едут) девять человек. Люди были накормлены <...> горячим питанием", - сказал он.

По его словам, резервный автобус предоставил тот же перевозчик.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального ГУ МВД, пассажирский автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся днем в среду в результате столкновения с тремя автомобилями в Егорлыкском районе Ростовской области. По предварительным данным, столкнулись Renault Duster, Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan. В салоне автобуса находилось 35 человек, из них двое - водители, в легковых автомобилях в общей сложности - четыре человека: два в ВАЗ-2111, по одному в остальных. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 27 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.