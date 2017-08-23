Координатора штаба Навального в Казани арестовали на 10 суток

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КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал на 10 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву за повторное нарушение порядка организации или проведения митинга.
"Суд постановил признать Дмитриеву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал судья на заседании.
Дмитриева была задержана 23 августа. Как сообщается на официальной странице штаба в интернете, она является координатором штаба Алексея Навального в Казани.
По материалам административного дела, которые есть в распоряжении ТАСС, в одной из социальных сетей в группе штаба Навального в Казани была размещена информация с призывом прийти в штаб, взять листовки и газеты, чтобы потом раздать их. Полиция посчитала, что "указанными действиями Дмитриева организовала публичную агитацию в сети Интернет среди неограниченного круга лиц с призывами принять участие в несогласованном публичном мероприятии с 9 августа 2017 года".
Как сообщается в материалах дела, так как в течение года Дмитриева уже дважды привлекалась к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, ее действия квалифицируются как повторное правонарушение по этой статье.