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СМИ: число жертв кораблекрушения на севере Бразилии достигло 10 человек

Происшествия
23 августа, 22:01 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 23, августа. /ТАСС

Как сообщается, среди погибших - капитан судна и двое детей

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения пассажирского речного парома в штате Пара на севере Бразилии. Об этом сообщил в среду информационный интернет-портал UOL.

По его данным, среди погибших - капитан судна и двое детей. Ранее сообщалось о семи жертвах ЧП.

Судно под названием Comandante Ribeiro совершало рейс по маршруту Сантарем - Витория-ди-Шингу во вторник вечером, когда попало в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент ЧП находилось около 70 человек, преимущественно местных жителей. На данный момент известно о том, что 25 спаслись. Тела десяти человек были обнаружены спасателями, еще 35 считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция продолжается. Полиция начала расследование.

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