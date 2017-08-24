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Жертвами тайфуна "Хато" в Южном Китае стали девять человек

Происшествия
24 августа, 2:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, августа. /ТАСС

Власти переместили в безопасные места сотни тысяч жителей страны и туристов

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ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. До девяти возросло число жертв тайфуна "Хато" в Южном Китае. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее стало известно о пяти погибших и двух пропавших без вести, более 150 раненых в специальном административном районе Макао (Аомэнь).

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Еще четыре человека погибли и один пропал без вести в провинции Гуандун (Южный Китай). Власти переместили в безопасные места сотни тысяч местных жителей и туристов. Затоплены обширные сельскохозяйственные угодья. Была прервана подача электричества для 1,91 млн домовладений.

В городе Чжухай потерявшее управление судно врезалось в мост, являющийся частью прибрежного скоростного шоссе. Мост частично разрушен, подъезды к нему перекрыты полицией.

В дельте реки Чжуцзян (Жемчужная) шесть судов подали сигналы бедствия. Спасатели сняли с них 118 членов экипажей.

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