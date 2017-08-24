Фигурант "болотного дела" Непомнящих освобожден из ярославской колонии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Фигурант "болотного дела" Иван Непомнящих в четверг был освобожден из колонии №1 УФСИН по Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС юрист фонда "Общественный вердикт" Яков Ионцев.
"Иван Непомнящих освободился из колонии сегодня утром", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 21 августа Непомнящих был помещен в штрафной изолятор.
Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.