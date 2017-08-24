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Суд приговорил к 18 годам колонии водителя банды Гагиева за соучастие в убийствах

Происшествия
24 августа, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Александр Стайхевич участвовал в нападениях банды, следил за окружающей обстановкой при совершении преступлений и занимался организацией распорядка дня преступников

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал виновным и приговорил к 18 годам колонии Александра Стайхевича - водителя банды Аслана Гагиева, действовавшей на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии - за соучастие в убийствах 15 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Стайхевича виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить ему наказание в виде 18 лет колонии строго режима. Суд также засчитал ему в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей, то есть с марта 2015 года", - огласил приговор судья.

Уголовное дело в отношении Стайхевича было рассмотрено в суде в особом порядке в связи с признанием вины подсудимым, давшим изобличающие показания на других фигурантов дела. "Он рассказал об эпизодах, не известных следствию, поэтому с ним было заключено досудебное соглашение, - рассказал ТАСС прокурор Иван Рассказов. - Он никого не убивал, но в банде был водителем и наблюдал за обстановкой во время совершения преступлений". Защита будет обжаловать приговор.

Как указано в приговоре, Стайхевич принимал активное участие в нападениях банды, следил за окружающей обстановкой при совершении преступлений, занимался организацией распорядка дня преступников, хранил оружие и боеприпасы в своем автомобиле, снабжал членов банды необходимой информацией о будущих жертвах и осуществлял подвоз к месту преступления. Водитель банды обвинялся в совершении преступлений, по статьям "Участие в преступном сообществе", "Бандитизм", "Убийство", "Похищение человека". При активном участии Стайхевича бандиты с 2004 года по 2009 год совершили убийства 15 человек.

По данным СК, в преступном сообществе Гагиева с 2004 года было более 50 участников. На территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии ими были убиты 63 человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены. К настоящему времени 17 членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному. Под стражей остаются 14 человек, 8 человек объявлены в международный и федеральный розыск.

Гагиев и его помощник Артур Джиоев задержаны за рубежом и ожидают экстрадиции в РФ. В России Гагиев обвиняется в создании преступной группы, убийствах и организации убийств. На счету его банды в том числе убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

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