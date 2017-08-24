Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Мужчина и две женщины получили телесные повреждения при взрыве в центре украинской столицы. Об этом в четверг сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.
"Информация была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших: две женщины и один мужчина", - процитировало информационное агентство УНИАН Блищик. При этом она не уточнила степень тяжести телесных повреждений.
В киевской полиции сообщили о взрыве в центре Киева на улице Грушевского. По данным корреспондента ТАСС, взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо". Служба безопасности Украины считает произошедшее хулиганством.