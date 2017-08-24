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Циклон "Харви" достиг категории урагана и вскоре обрушится на побережье Техаса

Происшествия
24 августа, 23:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов штата

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Тропический циклон "Харви", сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилился до категории урагана и обрушится на южное побережье американского штата Техас вечером в пятницу. Об этом сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).

По его данным, в настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превышает 35 м/c. Ураган находится примерно в 540 км к юго-востоку от побережья Техаса и движется в направлении штата. По данным Центра, "Харви" усилится до урагана третьей категории и "принесет с собой проливные дожди и мощные ветра". Также существует высокая вероятность наводнений.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов штата. По данным телекомпании CNN, местные жители готовятся к крупным подтоплениям, закупая мешки с песком. Многие владельцы частных предприятий на территориях, которые окажутся затронуты стихией, объявили, что закрывают свои магазины на ближайшие дни.

Из-за надвигающегося урагана компания Citgo Petroleum, являющаяся дочерней структурой венесуэльской нефтегазовой PDVSA, временно прекратила все операции на своем нефтеперерабатывающем заводе, расположенном неподалеку от техасского побережья.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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