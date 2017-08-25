Суд обязал аэропорт Домодедово заплатить штраф за загрязнение притока реки в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области признал ООО "Междунарожный аэропорт Домодедово" виновным в загрязнении ручья Безымянный - притока реки Гнилушка и постановил заплатить штраф. Об этом сообщили в департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

"Домодедовский городской суд Московской области назначил ООО "Международный аэропорт Домодедово" наказание в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей", - сообщили в Росприроднадзоре по ЦФО.

Ранее в марте департамент провел проверку источника загрязнения водных объектов вблизи аэропорта и установил, что предприятие сбрасывало сточные ливневые воды с превышенным содержанием в них загрязняющих веществ в водоемы. При этом река Гнилушка и ручей Безымянный имеют рыбохозяйственное значение, пояснили в ведомстве.

Пресс-служба Домодедова не смогла предоставить оперативный комментарий.