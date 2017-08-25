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Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 человек

Происшествия
25 августа, 12:28 UTC+3

В ходе поисковых работ спасатели нашли тело 17-го погибшего

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Материал из 1 страницы

ТАСС/МЧС России/Ruptly

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 17-го погибшего на месте падения в море автобуса со строящегося пирса в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"В ходе поисковых работ обнаружено тело 17-го погибшего", - сказал источник.

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