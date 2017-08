ОБСЕ предупредила об угрозах женщинам-журналистам после гибели Ким Валл

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. ОБСЕ надеется, что власти Дании привлекут к ответственности виновных в убийстве шведской журналистки Ким Валл. Об этом заявил в пятницу представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я верю, что власти привлекут виновных к ответственности. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам жертвы", - говорится в заявлении Дезира, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

По его словам, журналистика, к сожалению, является рискованной профессией. При этом "журналисты-женщины особенно уязвимы для нападений и запугивания", добавил представитель ОБСЕ. Дезир отметил, что после гибели Валл необходимо признать важную роль фрилансеров в СМИ при освещении событий.

Ким Валл пропала почти две недели назад, отправившись вместе с изобретателем Петером Мадсеном на морскую прогулку. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке "Наутилус", которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Вскоре Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и признался в том, что журналистка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, после чего он сбросил ее тело в море.

46-летний Мадсен - известный в Дании инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок, но и как лидер команды энтузиастов, разрабатывающих максимально дешевые в производстве космические ракеты.

Валл, которой было 30 лет, родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она была журналистом-фрилансером, работала с разными темами и писала статьи для таких изданий, как The New York Times, The Guardian, Time и Foreign policy.