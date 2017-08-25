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Пучков поручил оперативно восстановить документы жертвам пожаров в Волгоградской области

Происшествия
25 августа, 18:10 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, августа. /ТАСС

По словам главы МЧС, необходимо отправить комплексные бригады специалистов и социальных служб во все пострадавшие населенные пункты

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ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России поручил членам правительства Волгоградской области оказать всю необходимую помощь жителям по скорейшему восстановлению утраченных и сгоревших в результате пожаров документов.

"Во все населенные пункты отправляйте комплексные бригады специалистов и социальных служб для восстановления документов. Их надо восстанавливать оперативно - паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, водительские удостоверения и другие документы", - сказал министр.

Он подчеркнул, что жители пострадавших населенных пунктов не должны бегать за специалистами. "В пострадавших районах должны быть специалисты, все абсолютно, включая даже фотографа. Эта работа должна быть сделана в самые кратчайшие сроки", - сказал глава МЧС, обращаясь к главе комитета здравоохраниения региона Владимиру Шкарину.

Глава МЧС также поручил ему направить в пострадавшие районы бригады медиков для оказания необходимой медицинской помощи. "В пострадавших районах, как мы сегодня видели в ходе облета, много людей пожилого возраста. Необходимо чтобы там дежурили круглосуточно медики, а по медицинским показателям людей пожилого возраста отправляйте в санатории", - сказал министр.

Он отметил, что приоритет работы как МЧС России, так и правительства области - адресная конкретная помощь каждому пострадавшему в результате пожара человеку, каждой семье.

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