Главе группы компаний "Восток" предъявлено обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главе группы компаний "Восток" Марату Баласаняну предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержан президент ОАО "Восток" Марат Баласанян, которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере"). Как было установлено, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний "Восток" осуществили хищение денег Сбербанка в размере 2,36 млрд руб.", - сказал собеседник агентства, уточнив, что данные деньги были получены от Сбербанка в качестве кредитов, которые якобы планировалось направить на развитие проектов компании в сфере недвижимости.

Также источник отметил, что Баласанян был задержан в Москве. Кроме того, проведены обыски жилищ собственников и сотрудников ООО "Решение", ООО "Премьер Плаза" и ОАО "Восток", а также в офисах этих и других компаний, входящих в ГК "Восток".

"Стоит отметить, что на дверях ряда помещений ГК "Восток" были надписи, адресованные правоохранителям, что эти помещения используются для адвокатской деятельности кабинета адвокатской палаты Московской области. И проведение следственных действий в них допустимо только по постановлению суда. Однако было установлено, что данные помещения для адвокатской деятельности не использовались, а надписи были размещены для препятствования проведению следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.