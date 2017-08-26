Авиация приступила к тушению природного пожара в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Авиационная группа МЧС России в субботу утром приступила к тушению крупного природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области, где огнем пройдено уже более 5 тыс. гектаров. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального главка МЧС Дмитрий Уланов.

"В 05:15 мск совершили вылет два самолета Бе-200, готовятся подняться в воздух два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиация будет осуществлять забор воды в Волгоградском водохранилище", - сказал он.

По его словам, за прошедшую ночь, несмотря на ветер, удалось взять под контроль основные очаги пожара и не допустить его распространения. Площадь, охваченная огнем, уточняется.

Всего ночью на тушении пожара в Дубовском районе было задействовано более 600 человек. "В ночное время на тушении было задействовано 630 человек и 100 единиц техники, в том числе МЧС России, Министерства обороны РФ и полиции. Также были привлечены добровольцы из числа казаков и местных жителей. Ситуацию удалось взять под контроль", - сказал Уланов.

Ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обратился в Южный региональный центр МЧС России с просьбой выделить дополнительные силы. Из соседних регионов на тушение выдвинулись более 150 человек и свыше 30 единиц техники.

В Волгоградской области с 23 августа из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. За пятницу в регионе зафиксировали четыре очага возгорания в трех районах.