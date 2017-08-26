ABC: в результате урагана "Харви" в США пострадали 10 человек

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ТАСС, 26 августа. По меньшей мере 10 человек пострадали в городе Рокпорт (штат Техас), на который обрушился ураган четвертой категории "Харви". Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.
По его сведениям, в населенном пункте разрушены несколько зданий. В соседнем городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тыс. человек.
"Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра достигает 60 м/с. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.