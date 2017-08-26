СМИ: подозрительный беспилотник заметили в небе над Ватиканом

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РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Подозрительный беспилотный аппарат замечен в небе над Ватиканом. Как сообщает новостной канал Rai News 24, полиция и карабинеры начали проверки, в воздух поднялся полицейский вертолет.
Пока не сообщается, кому принадлежит дрон и с какой целью он летал.
Ранее воздушное пространство над Ватиканом было объявлено бесполетной зоной, использование дронов, в том числе туристами, запрещено. Беспилотники часто используются для проведения киносъемок, а также различными службами, в том числе метеорологическими.
Как стало известно накануне, террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вновь распространила по своим каналам в интернете видеозапись с угрозами в адрес папы римского Франциска. Кроме того, в социальных сетях было распространено послание на итальянском языке с призывом к террористам-одиночкам.