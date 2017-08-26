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Мощность урагана "Харви" снижена до третьей категории

Происшествия
26 августа, 11:48 UTC+3 ТАСС

Стихия все еще представляет угрозу для жизни населения штата Техас, предупреждают метеорологи

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ТАСС, 26 августа. Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до третьей по пятибалльной шкале. Об этом в субботу сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США.

Метеорологи отмечают, что стихия все еще представляет угрозу для жизни.

В городе Порт Лавака зафиксировано повышение среднего уровня полных вод на 1,9 метра, а в соседнем городе Сидрифт - на 1,2 метра.

"Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.

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