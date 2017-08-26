Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК: убийство депутата парламента Чечни может быть связано с его служебной деятельностью

Происшествия
26 августа, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Допрошены более 10 свидетелей, назначены комплексная, судебно-медицинская, баллистическая, химическая и компьютерно-техническая экспертизы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 августа. Убийство депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова могло быть связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следствие рассматривает различные версии совершенного убийства: одна из основных версий - убийство связано со служебной деятельностью депутата", - сообщила она.

Следователи допросили более 10 свидетелей, назначены комплексная, судебно-медицинская, баллистическая, химическая и компьютерно-техническая экспертизы. "В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62", - добавила Петренко.

25 августа около восьми часов утра депутат Мухмад Асхабов выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль обстреляли неизвестные, что повлекло аварию, в результате которой депутат скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела. "Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чеченской Республике задействовать наиболее опытных сотрудников для скорейшего установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого", - сообщила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами
3
Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье
4
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины до "Caa2"
5
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
6
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама