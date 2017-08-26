СК: убийство депутата парламента Чечни может быть связано с его служебной деятельностью

ТАСС, 26 августа. Убийство депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова могло быть связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следствие рассматривает различные версии совершенного убийства: одна из основных версий - убийство связано со служебной деятельностью депутата", - сообщила она.

Следователи допросили более 10 свидетелей, назначены комплексная, судебно-медицинская, баллистическая, химическая и компьютерно-техническая экспертизы. "В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62", - добавила Петренко.

25 августа около восьми часов утра депутат Мухмад Асхабов выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль обстреляли неизвестные, что повлекло аварию, в результате которой депутат скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела. "Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чеченской Республике задействовать наиболее опытных сотрудников для скорейшего установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого", - сообщила Петренко.