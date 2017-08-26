Мощность урагана "Харви" снижена до первой категории

Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем БарбозойСпорт 26 августа, 16:14
Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"Спорт 26 августа, 16:01
Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причинеСпорт 26 августа, 15:58
Агапитов: перед российскими штангистами на ЧМ-2017 не будет стоять медальных задачСпорт 26 августа, 15:48
Строительство Крымского моста с начала работ профинансировано на 60% от суммы контрактаЭкономика и бизнес 26 августа, 15:46
Агент: Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в ЕвропеСпорт 26 августа, 15:32
Донской: Россия наведет в Арктике первозданную чистотуОбщество 26 августа, 15:31
Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьемСпорт 26 августа, 15:15
Сватковский: птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона "Нижний Новгород"Спорт 26 августа, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до первой по пятибалльной шкале. Об этом в субботу сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США.
Метеорологи предполагают, что позднее в субботу скорость урагана еще снизится, и он станет тропическим штормом.
Ранее сообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений. "Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет.