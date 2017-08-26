Мощность урагана "Харви" снижена до первой категории

ТАСС, 26 августа. Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до первой по пятибалльной шкале. Об этом в субботу сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США.

Метеорологи предполагают, что позднее в субботу скорость урагана еще снизится, и он станет тропическим штормом.

Ранее сообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений. "Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет.