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Мощность урагана "Харви" снижена до первой категории

Происшествия
26 августа, 15:47 UTC+3 ТАСС

Метеорологи предполагают, что вскоре ураган станет тропическим штормом

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ТАСС, 26 августа. Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до первой по пятибалльной шкале. Об этом в субботу сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США.

Метеорологи предполагают, что позднее в субботу скорость урагана еще снизится, и он станет тропическим штормом.

Ранее сообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений. "Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет.

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