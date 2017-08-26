Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 июля /ТАСС/. Девочка 12 лет погибла, три человека пострадали в ДТП на Ставрополье, сообщило в субботу краевое управление ГИБДД.

"Авария произошла около 13:00 мск в Нефтекумском районе на автодороге "Нефтекумск - Затеречный". Водитель автомашины "ВАЗ 21240", совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной "Богдан-2110", - говорится в сообщении.

В больницу были доставлены четыре человека - водитель автомашины "ВАЗ 21240", а также семья - водитель и два пассажира "Богдана" - 49-летний мужчина, его 45-летняя жена и 12-летняя дочь. От полученных травм девочка скончалась в реанимации. В момент ДТП она находился на заднем пассажирском сидении пристегнутая удерживающим устройством "ФЭСТ".

Все участники автоаварии - жители Нефтекумского района. Обстоятельства ДТП уточняются.