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Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье

Происшествия
26 августа, 16:54 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 26, июля /ТАСС

Еще три человека доставлены в больницу

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ПЯТИГОРСК, 26 июля /ТАСС/. Девочка 12 лет погибла, три человека пострадали в ДТП на Ставрополье, сообщило в субботу краевое управление ГИБДД.

"Авария произошла около 13:00 мск в Нефтекумском районе на автодороге "Нефтекумск - Затеречный". Водитель автомашины "ВАЗ 21240", совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной "Богдан-2110", - говорится в сообщении.

В больницу были доставлены четыре человека - водитель автомашины "ВАЗ 21240", а также семья - водитель и два пассажира "Богдана" - 49-летний мужчина, его 45-летняя жена и 12-летняя дочь. От полученных травм девочка скончалась в реанимации. В момент ДТП она находился на заднем пассажирском сидении пристегнутая удерживающим устройством "ФЭСТ".

Все участники автоаварии - жители Нефтекумского района. Обстоятельства ДТП уточняются.

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