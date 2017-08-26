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Энергоснабжение в Новосибирске восстановлено после пожара на ТЭЦ-2

Происшествия
26 августа, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

ТЭЦ-2 также работает в штатном режиме

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение в Ленинском районе Новосибирска, нарушенное после пожара на ТЭЦ-2, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по штатной схеме, ТЭЦ-2 работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В субботу на территории ТЭЦ-2 в трансформаторе загорелось масло, площадь возгорания составила 50 кв. метров. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако без электричества частично остался Ленинский район города.

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