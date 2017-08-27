Автомобиль сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД по Москве.
"Около дома 24 по Алтуфьевскому шоссе на пешеходном переходе автомобиль Hyundai совершил наезд на женщину с ребенком. В результате происшествия женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.