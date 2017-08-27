Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена

ТАСС, 27 августа. Неисправность, связанная с попаданием воды в топливную систему теплохода "Илья Муромец", устранена. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской Рыбинского района гидросоружений (РГС) "Канала имени Москвы".

"Теплоход находится на ходу, они уже все сделали, в рабочем состоянии", - уточнили в диспетчерской.

Теплоходу пришлось сесть на мель в районе города Мышкин в Ярославской области из-за попадания воды в топливную систему. На борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей и 50 членов команды.