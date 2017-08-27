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СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в Петербурге

Происшествия
27 августа, 14:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, августа. /ТАСС

По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара, который произошел в жилом доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошел в результате неисправности электропроводки", - сообщает ГСУ.

Инцидент произошел поздно вечером 26 августа в доме 7 по Большой Разночинной улице. Тело двухлетнего мальчика было обнаружено после пожара, его 11-летняя сестра скончалась в машине скорой помощи. "Установлено, что во время пожара родители детей гуляли на улице с собакой", - добавили в ГСУ.

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