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Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаются

Происшествия
27 августа, 15:01 UTC+3 БАКУ БАКУ 27, августа. /ТАСС

В МЧС республики подчеркнули, что очаги возгорания немедленно устраняются

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БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Взрывы на оружейном складе одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, где в воскресенье утром возник пожар, все еще продолжаются. Об этом говорится в сообщении МЧС республики.

"На территории, где произошел пожар, раздаются взрывы", - говорится в нем. Ведомство отмечает, что на месте происшествия работают сотрудники и техника противопожарной службы и других структур МЧС.

"Очаги возгорания, возникающие в результате попадания взрывающихся боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются", - указывается в сообщении.

Воинская часть расположена примерно в 100 км к северу от Баку. По официальным данным, в результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. Население четырех ближайших сел эвакуировано, МЧС развернуло для них палаточный городок.

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