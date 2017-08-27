Взрывы на оружейном складе в Азербайджане продолжаются

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Взрывы на оружейном складе одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, где в воскресенье утром возник пожар, все еще продолжаются. Об этом говорится в сообщении МЧС республики.

"На территории, где произошел пожар, раздаются взрывы", - говорится в нем. Ведомство отмечает, что на месте происшествия работают сотрудники и техника противопожарной службы и других структур МЧС.

"Очаги возгорания, возникающие в результате попадания взрывающихся боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются", - указывается в сообщении.

Воинская часть расположена примерно в 100 км к северу от Баку. По официальным данным, в результате инцидента осколочные ранения получили шесть человек. Население четырех ближайших сел эвакуировано, МЧС развернуло для них палаточный городок.