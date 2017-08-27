Данных о погибших и пострадавших россиянах в результате шторма в Техасе нет

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Российские дипломаты в США не располагают сведениями о погибших или пострадавших россиянах в штате Техас, где бушует тропический шторм "Харви". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.

"Нет, таких данных нет. Мы постоянно находимся на связи с местными властями. Они знают о нашем беспокойстве", - сказал дипломат.

В связи с затоплением офисного здания ГК не будет вести приём граждан 28 августа. О режиме работы ГК 29 августа сообщим накануне. #Harvey pic.twitter.com/RySlSyS0Zf — Russian Consulate (@RusCons_TX) 27 August 2017

"Мы их постоянно беспокоим. Они нам сообщат, если что-то выяснится. Пока среди пострадавших россиян нет", - добавил Захаров. Ранее Генеральное консульство РФ в Хьюстоне запросило у властей США данные о пострадавших из-за урагана "Харви" россиянах.

Генеральное консульство России в Хьюстоне обесточено и не будет работать в ближайший понедельник. "Сегодня у нас воскресенье, генконсульство не работает. Мы работаем в офисном здании, утром получили звонок от обслуживающей компании о том, что у здания затоплен первый этаж. Подойти или подъехать к зданию невозможно", - рассказал Захаров, уточнив, что ряд дипломатов съездил проверить обстановку в городе.

"По-видимому, мы повесим объявление на нашем сайте, что в понедельник, скорее всего, работать не будем. Но подождем до вечера, - подчеркнул генконсул. - Все здание пока обесточено".

Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 м/с до 20,1 м/ с. "Харви" в настоящий момент смещается на юго-восток со скоростью лишь 0,5 м/с. Во время стихийного бедствия, по последним данным, погибли пять жителей Техаса.

В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.