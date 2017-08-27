Данных о погибших и пострадавших россиянах в результате шторма в Техасе нет

Будогосский: гол "Ахмата" в ворота ЦСКА был забит после ошибки ассистента судьиСпорт 27 августа, 21:03
Армейский триумф: хоккеисты "Красной Армии" во второй раз выиграли молодежный Кубок мираСпорт 27 августа, 20:55
Футболист Швец: судья матча ЦСКА - "Ахмат" ошибался в обе стороныСпорт 27 августа, 20:51
Россияне Тищенко и Егоров вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксуСпорт 27 августа, 20:48
Ржига: тренерский штаб "Слована" ошибся при подготовке к сезону КХЛСпорт 27 августа, 20:42
Гончаренко: судейский корпус вытирает ноги о ЦСКАСпорт 27 августа, 20:11
"Слован" уступил московскому "Динамо", потерпев третье поражение подряд в чемпионате КХЛСпорт 27 августа, 20:05
Российская прыгунья в длину Клишина стала пятой на этапе Мирового вызова в БерлинеСпорт 27 августа, 20:04
Кононов: футболисты "Ахмата" в матче с ЦСКА могли забить и большеСпорт 27 августа, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Российские дипломаты в США не располагают сведениями о погибших или пострадавших россиянах в штате Техас, где бушует тропический шторм "Харви". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.
"Нет, таких данных нет. Мы постоянно находимся на связи с местными властями. Они знают о нашем беспокойстве", - сказал дипломат.
В связи с затоплением офисного здания ГК не будет вести приём граждан 28 августа. О режиме работы ГК 29 августа сообщим накануне. #Harvey pic.twitter.com/RySlSyS0Zf— Russian Consulate (@RusCons_TX) 27 August 2017
"Мы их постоянно беспокоим. Они нам сообщат, если что-то выяснится. Пока среди пострадавших россиян нет", - добавил Захаров. Ранее Генеральное консульство РФ в Хьюстоне запросило у властей США данные о пострадавших из-за урагана "Харви" россиянах.
Генеральное консульство России в Хьюстоне обесточено и не будет работать в ближайший понедельник. "Сегодня у нас воскресенье, генконсульство не работает. Мы работаем в офисном здании, утром получили звонок от обслуживающей компании о том, что у здания затоплен первый этаж. Подойти или подъехать к зданию невозможно", - рассказал Захаров, уточнив, что ряд дипломатов съездил проверить обстановку в городе.
"По-видимому, мы повесим объявление на нашем сайте, что в понедельник, скорее всего, работать не будем. Но подождем до вечера, - подчеркнул генконсул. - Все здание пока обесточено".
Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 м/с до 20,1 м/ с. "Харви" в настоящий момент смещается на юго-восток со скоростью лишь 0,5 м/с. Во время стихийного бедствия, по последним данным, погибли пять жителей Техаса.
В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.