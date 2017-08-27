Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет информацию о пострадавших из-за "Харви" россиянах

ТАСС, 27 августа. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) запросило у властей США данные о пострадавших из-за урагана "Харви" россиянах.

"Российское консульство в Хьюстоне запросило в Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США информацию о гражданах РФ, которых затронул "Харви", если такие есть", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

Russian Consulate in Houston sent a request to @fema for the information on Russian nationals impacted by #Harvey (if any) @MID_travel https://t.co/rAtyBJGl8D — Russian Consulate (@RusCons_TX) 26 August 2017

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В субботу он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 до 20,1 м/с. Из-за бедствия, по последним данным, погибли пять жителей Техаса.