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Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет информацию о пострадавших из-за "Харви" россиянах

Происшествия
27 августа, 20:45 UTC+3 ТАСС

По последним данным, из-за урагана погибли пять жителей Техаса

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ТАСС, 27 августа. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) запросило у властей США данные о пострадавших из-за урагана "Харви" россиянах.

"Российское консульство в Хьюстоне запросило в Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США информацию о гражданах РФ, которых затронул "Харви", если такие есть", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В субботу он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 до 20,1 м/с. Из-за бедствия, по последним данным, погибли пять жителей Техаса.

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