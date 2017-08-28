Комиссия "Русгидро" начала работу на Нижне-Бурейской ГЭС, где произошла авария

ТАСС, 28 августа. Комиссия "Русгидро" в понедельник прибыла на Нижне-Бурейскую ГЭС, где на прошлой неделе произошла авария, и приступила к работе, сообщается в оперативной сводке, опубликованной на сайте правительства Амурской области.

"28 августа прибыла комиссия ПАО "Русгидро", приступила к работе. На 29 августа запланировано прибытие главного инженера компании Бориса Богуша", - говорится в сообщении.

С 27 августа специалисты лаборатории Райчихинской ГРЭС и независимой лаборатории "Гидромонтаж" проводят обследования второго, третьего и четвертого затворов Нижне- Бурейской ГЭС на наличие возможных дефектов. После достижения отметки в 127 метров в верхнем бьефе планируется установка плоского затвора, для обследования первого затвора и определения объемов ремонтно-восстановительных работ. На 4 сентября запланировано составление и утверждение плана-графика ремонтных работ.

Как отмечается в оперативной сводке, объем сброса воды на станции уменьшился более чем на 500 кубометров в секунду - до 2,067 тыс. кубометров в секунду. Такой уровень сбросов не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимый показатель на Нижне-Бурейской ГЭС составляет 7,5 тыс. кубометров в секунду.

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, была подтоплена пристанционная площадка. По данным областных властей, угрозы подтопления населенных пунктов нет, ситуация находится под контролем. В Бурейском районе введен режим повышенной готовности.

Гидроэнергетический комплекс

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Станция находится в 200 километрах от столицы региона - Благовещенска. Ближе всего к ней расположены села Николаевка и Малиновка, поселок Новобурейский. Кроме того, ниже по течение находятся населенные пункты Асташиха, Новоспасск, Гомелевка.