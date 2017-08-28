Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия "Русгидро" начала работу на Нижне-Бурейской ГЭС, где произошла авария

Происшествия
28 августа, 7:19 UTC+3 ТАСС

С 27 августа специалисты проводят обследования второго, третьего и четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС на наличие возможных дефектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Комиссия "Русгидро" в понедельник прибыла на Нижне-Бурейскую ГЭС, где на прошлой неделе произошла авария, и приступила к работе, сообщается в оперативной сводке, опубликованной на сайте правительства Амурской области.

"28 августа прибыла комиссия ПАО "Русгидро", приступила к работе. На 29 августа запланировано прибытие главного инженера компании Бориса Богуша", - говорится в сообщении.

С 27 августа специалисты лаборатории Райчихинской ГРЭС и независимой лаборатории "Гидромонтаж" проводят обследования второго, третьего и четвертого затворов Нижне- Бурейской ГЭС на наличие возможных дефектов. После достижения отметки в 127 метров в верхнем бьефе планируется установка плоского затвора, для обследования первого затвора и определения объемов ремонтно-восстановительных работ. На 4 сентября запланировано составление и утверждение плана-графика ремонтных работ.

Как отмечается в оперативной сводке, объем сброса воды на станции уменьшился более чем на 500 кубометров в секунду - до 2,067 тыс. кубометров в секунду. Такой уровень сбросов не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимый показатель на Нижне-Бурейской ГЭС составляет 7,5 тыс. кубометров в секунду.

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, была подтоплена пристанционная площадка. По данным областных властей, угрозы подтопления населенных пунктов нет, ситуация находится под контролем. В Бурейском районе введен режим повышенной готовности.

Гидроэнергетический комплекс

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Станция находится в 200 километрах от столицы региона - Благовещенска. Ближе всего к ней расположены села Николаевка и Малиновка, поселок Новобурейский. Кроме того, ниже по течение находятся населенные пункты Асташиха, Новоспасск, Гомелевка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в КНР: Китай пригласил лидеров еще пяти государств на саммит БРИКС
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
4
WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве
5
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
6
Обвиняемый в убийстве школьницы житель Кузбасса умер в СИЗО
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама